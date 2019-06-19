19.06.2019 11:46
Haberler» 3. Sayfa» Haber

İzmir'de 44 göçmen yakalandı

İzmir

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Foça açıklarında kaçak yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Foça açıklarında kaçak yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak yollardan yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor. 18 Haziran 2019'da saat 00.55'te, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneybatısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu bot içerisindeki 11 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 5'i çocuk toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine aynı gün saat 01.15 sıralarında İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, hareketli lastik bot tespit etti. Durdurulan botun içerisindeki 21 Kongo, 5 Suriye, 2 Eritre, 2 Orta Afrika ve 2 Togo uyruklu olmak üzere 10'u çocuk toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 44 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Foça, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:43 Tekirdağ'da DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı
13:34 Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
13:27 BM Raporu: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız bir infazın kurbanı oldu."
13:19 BM Raportörü Agnes Callamard: "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Veliaht Prens Selman'ın sorumlu...
13:17 Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı
13:16 Alanya'da bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi
13:08 Düzce polisinden drone destekli uygulama