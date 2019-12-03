Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 24'ü çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.

03.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:43İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 24'ü çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen (13 erkek, 10 kadın, 24 çocuk) ve 1 Türk göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Dikili, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:55 Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
19:54 4'lü suriye zirvesi sona erdi - Haber
19:54 Spor konyaspor'da gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Haber
19:54 Almanya Başbakanı Angela Merkel: "(Suriye konulu Dörtlü Zirve) İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" - Haber
19:54 Malatya'da "korsan kitap" operasyonu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
02:41 Alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı - Haberler
3.12.2019 20:06:07