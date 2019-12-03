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İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 24'ü çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.

03.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:45İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 24'ü çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen (13 erkek, 10 kadın, 24 çocuk) ve 1 Türk göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
(İHA)

Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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