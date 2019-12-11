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İzmir'de 48 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

11.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:55İzmir'de 48 kaçak göçmen yakalandı
'in ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Salı günü saat 00.30'da, Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 29 Filistin, 17 Suriye ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 48 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)

Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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