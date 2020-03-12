İzmir'de 48 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 48 sığınmacı kurtarıldı.
12.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:58
İzmir 'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 48 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Madra Çayı açıklarına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye bot yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki Suriye, Kongo, Irak, Somali, Filistin ve Mali uyruklu 48 sığınmacıyı kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Madra Çayı açıklarına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye bot yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki Suriye, Kongo, Irak, Somali, Filistin ve Mali uyruklu 48 sığınmacıyı kurtardı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı