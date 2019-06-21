21.06.2019 12:21
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İzmir'de 5 ton sahte içki ele geçirildi

İzmir

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri ve jandarmanın İzmir'de bir depoya yaptığı baskında, 5 ton şişelenmeye hazır sahte içki ile 4 bin 500 şişelenmiş sahte rakı, 50 bin boş sahte rakı şişesi ve 100 bin sahte içki bandrolü ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri ve jandarmanın İzmir'de bir depoya yaptığı baskında, 5 ton şişelenmeye hazır sahte içki ile 4 bin 500 şişelenmiş sahte rakı, 50 bin boş sahte rakı şişesi ve 100 bin sahte içki bandrolü ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bir kişi, 'ALO 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı'nı arayarak, İzmir'de bulunan bir depoda üretilen sahte içkinin dağıtım araçlarıyla piyasaya sürüldüğü ihbarında bulundu.
İhbar sonrası harekete geçen ekipler, jandarmaya bilgi verdi. Ardından, sahte içki şebekesi tarafından kullanıldığı belirlenen TIR'lar takibe alındı.  TIR'ların İzmir'in Buca ilçesindeki bir depoya girdiğini gören ekipler, baskın düzenledi. Baskında, 5 ton ağırlığında sahte içki ile 4 bin 500 şişe sahte rakı, 50 bin boş sahte rakı şişesi ve 100 bin sahte içki bandrolü ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Depodan görüntü
-Ele geçirilen kaçak içkilerden görüntü
Haber-Kamera:  ANKARA, -


Kaynak: DHA
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