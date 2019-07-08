08.07.2019 23:40
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İzmir'de 50 kaçak göçmen yakalandı

İzmir

İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine, denizden harekete geçen ekipler, lastik botu durdu. Aralarında çocuklarında bulunduğu 39 Suriye, 5 Filistin, 5 Yemen ve 1 Somali uyruklu toplamda 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan 50 kaçak göçmen, İl Göç idaresine sevk edildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, İzmir, Güncel

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