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İzmir'de 50 yıllık evli çifte yıl dönümü sürprizi

İzmir'de 50. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Suzan ve Mehmet Çelik çiftine, İzmir Gönüllü takımı üyeleri, balonlar ve yaş pastayla sürpriz yaptı.

24.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:42
İzmir'de 50 yıllık evli çifte yıl dönümü sürprizi
İzmir'de 50. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Suzan ve Mehmet Çelik çiftine, İzmir Gönüllü takımı üyeleri, balonlar ve yaş pastayla sürpriz yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kanser hastası Mehmet Çelik'in 8 aydır evinden çıkamaması ve misafirlerinin azalmasına üzülmesi nedeniyle, komşusu Selma Kalmaz, Belediyenin Hemşehri İletişim Merkezini aradı.
Komşu Kalmaz, belediyeden Çelik çiftine evlilik yıl dönümlerinde sürpriz yapmaları talebinde bulundu. İzmir Gönüllü Takımı ve iki belediye personeli, çiftin Karabağlar'daki evine gidip, ellerinde balonlar ve yaş pastayla kapısını çaldı.
Büyükşehir personelini ve gönüllüleri görünce şaşıran çiftten Suzan Çelik, çok mutlu olduğunu belirtti.
Mehmet Çelik ise ekiplere sürprizden dolayı teşekkür etti.
Çift "Mehmet ve Suzan Çelik 50. yılınızı kutlarız." yazılı pastadaki mumları birlikte üfledi.
Nikahlarını 50 yıl önce dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Kibar'ın kıydığı çiftin 3 çocuğu, 8 torunu bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel , Haber
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