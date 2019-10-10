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İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 51 kaçak göçmen yakalandı.

10.10.2019 21:20İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 51 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 03.34'te, Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar'ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 Kongo, 7 Togo, 6 Suriye, 5 Orta Afrika, 1 Etiyopya, 1 Nijerya ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 51 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)

Seferihisar, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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