İzmir'de 54 Kaçak Göçmen Yakalandı

<a class='keyword' href='/izmir/' title='İzmir'>İzmir</a>'in <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cesme/' title='Çeşme'>Çeşme</a> ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, <a class='keyword' href='/cesme/' title='Çeşme'>Çeşme</a> ilçesi açıklarında <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sahil-guvenlik-komutanligi/' title='Sahil Güvenlik Komutanlığı'>Sahil Güvenlik Komutanlığı</a> ekipleri lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan 35 <a class='keyword' href='/irak/' title='Irak'>Irak</a>, 14 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/filistin/' title='Filistin'>Filistin</a> ve 5 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suriye/' title='Suriye'>Suriye</a> uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.<br><br>(İHA)