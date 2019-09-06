İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir
'in Çeşme
ve Menderes
ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, 28 Kongo, 3 Suriye, 2 Orta Afrika, 2 Togo, 1 Angola ve 1 Senegal uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Menderes ilçesi Özdere açıklarında da durdurulan lastik botta İran uyruklu 3'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
55 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.