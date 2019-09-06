Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.

06.09.2019 17:02
İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, 28 Kongo, 3 Suriye, 2 Orta Afrika, 2 Togo, 1 Angola ve 1 Senegal uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Menderes ilçesi Özdere açıklarında da durdurulan lastik botta İran uyruklu 3'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
55 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

Menderes, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54   "Çevreci Komşu Kart" kazandırdı
19:53   Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı
19:53   Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
19:52   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı
19:52   Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu
19:52   New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı
19:50   İl Sağlık Müdürü Bulut, sağlık kurumlarını inceledi