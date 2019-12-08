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İzmir'de 58 hafız için icazet merasimi yapıldı

Kestanepazarı Eğitim Kurumlarının çeşitli ilçelerindeki kurslarında eğitimlerini tamamlayan 58 hafız için icazet töreni yapıldı.

08.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:24İzmir'de 58 hafız için icazet merasimi yapıldı
Kestanepazarı Eğitim Kurumlarının çeşitli ilçelerindeki kurslarında eğitimlerini tamamlayan 58 hafız için icazet töreni yapıldı.
Hisar Camisi'ndeki tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, Kuran-ı Kerim öğrenmenin ve öğretmenin önemine işaret etti.
Ayyıldız, "Bu emanete sahip olmak, kimliğimizi kavramak, nereden gelip nereye gideceğimizi öğrenmek, bu dünyadaki vazifemize sahip çıkıp benimsemek ve buna göre hayatımızı tanzim etmek, geliştirmek ancak Kuran'la, onu okumak ve öğrenmekle mümkündür." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da İzmir'in yeni hafızlarıyla çok daha güzel olacağını söyledi.
Hafızların yetişmesi için gösterilen özverinin yanı sıra çocuklarını hafızlığa yönlendiren ailelerin kararlarının çok önemli olduğunu kaydeden Dağ, "Bir hafız oğlu olarak kendim hafız olamadım ama inşallah bir hafız babası olmayı Allah bana nasip eder ama bakarsınız Allah ömür verirse, kendimizin de hafız olma imkanı olur." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç da törene katıldı.

Erol Ayyıldız, Kuran-ı Kerim, İzmir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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