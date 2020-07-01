İzmir'de 58 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 58 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de 58 sığınmacı kurtarıldı
01.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:41
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 58 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 29 Haziran saat 07.37'de, Dikili ilçesi Bademli açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup sığınmacının olduğuna yönelik ihbar alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 49 sığınmacı kurtarıldı. Ayrıca 30 Haziran saat 09.40'da, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik ihbar alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ahşap tekne içerisindeki 9 sığınmacı da ekipler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Haber
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