İzmir'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:45



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:45

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili Salihleraltı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik şişme bot içerisinde 9'u çocuk, 4'ü kadın 20 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.Ekipler, Çeşme ilçesi Uçburun önlerinde de bir lastik botu durdurdu. Lastik botta 31 Filistin, 8 Suriye uyruklu olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.