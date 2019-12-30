Haberler » Güncel » İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Haber

İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor

İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

30.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:54 İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor
İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi hava radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde ve Ödemiş'te yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.
Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36   Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Haber
20:34   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
20:34   Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Haber
20:33   Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Haber
20:33   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:32   İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
18:16   BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti - Haber
30.12.2019 20:43:11