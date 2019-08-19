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İzmir'de 6 kişiye PKK/KCK gözaltısı

İzmir'de PKK/KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

19.08.2019 09:45 İzmir'de 6 kişiye PKK/KCK gözaltısı
İzmir'de PKK/KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye devam eden İzmir Emniyeti, bu sabah yaptığı şafak operasyonuyla belirlenen adreslere baskın yaptı. Terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği belirtildi.
(İHA)

İzmir, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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