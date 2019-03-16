İzmir'de, 6 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir
'de, polisin buz fabrikası görünümlü bir işletmeye yaptığı operasyonda, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton etil alkol ile çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, geçen perşembe sabahı, Işıkkent semtindeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı üretilen 6 ton etil alkol, çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti, çok miktarda içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin de kit hazırlamak için ambalaj ele geçirildi. Polis
olayla ilgili olarak 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların kaçak olarak içki imal etmek isteyenlere etil alkol ile imalat kitlerini sattıkları, siparişleri WhatsApp üzerinden aldıkları belirlendi. Şüpheliler Yeşilyurtta'ki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İzmir, Güncel
Kaynak: DHA