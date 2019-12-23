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İzmir'de 60 saatlik su kesintisi

İZMİR'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.

23.12.2019 08:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:31 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi

İZMİR'in , ve ilçelerinde, 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.



Karabağlar, Gaziemir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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