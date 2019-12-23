İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (2)

AK PARTİ'Lİ HIZAL: BU ÇİLE İZMİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZE REVA MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle kentin Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerine 60 saat süreyle su verilemeyecek olmasına tepki gösterdi. AK Parti'li Hızal, "Vatandaşlarımıza su hizmetini etkin, verimli, kaliteli ve sürekli sunma misyonu olan İZSU, ne yazık ki yaşanan bu krizde de ne kadar başarısız yönetildiğini gözler önüne serdi. Yıllardır her belediye yönetimi bu iştirake para gönderdi, müdür atadı, başka da bir iş yapmadı. Kentin en önemli işletmelerinden olan İZSU, çok önemli bir misyon yüklenmişken 2,2 metrelik boru hattı patlayacak dereceye gelene kadar neden bakımını yapmaz? Yaşanan bu çile İzmirli hemşehrilerimize reva mı? 60 saat boyunca su verilemeyecek kadar büyüyen bir arıza bu aşamaya gelinceye kadar ne yaptınız? İZSU ve belediye yetkililerinin kentte su hizmetinin kesintiye uğramaması için gerekli çalışmaları acilen yapması gerek" dedi.