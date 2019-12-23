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İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (3)

25 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ SU VERİLECEKİzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun dün patladığı, 30 kişilik ekibin arızayı gidermek için çalıştığı belirtilerek, şöyle denildi: "Küner köyü yakınlarında patlayan dev ana borunun...

23.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:44 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (3)

25 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ SU VERİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun dün patladığı, 30 kişilik ekibin arızayı gidermek için çalıştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Küner köyü yakınlarında patlayan dev ana borunun onarılmasına yönelik çalışma şiddetli yağmur ve dolu altında sürüyor. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezi'ndeki ekipler, dün gece debinin sıfıra düştüğünü fark eder etmez arızanın olduğu bölgeye gitti. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı'na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazılarak, 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümü yerinden çıkarıldı ve yeni parçaların bağlantı çalışmaları başladı. Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğü'nün teknik birimleri çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verilecek."

Yetkililer kesinti yapılan bölgelere en geç 25 gününden itibaren su verilmesinin planlandığını, bu süreyi daha da öne çekebilmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ağırlıklı olarak Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerini kapsayan su kesintilerinden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkileniyor. İZSU Genel Müdürlüğü başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde bulunuyor.

İZMİR,



Tahtalı Barajı, Çarşamba, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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