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İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4)

SU VERİLEMEYEN MAHALLELERE TANKERLERLE SU DAĞITILDIİzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi.

23.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:59 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4)

SU VERİLEMEYEN MAHALLELERE TANKERLERLE SU DAĞITILDI

'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 

BİDONLARINI KAPAN KUYRUĞA GİRDİ

Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde tankerden su alan Dursun Özer, su kesintilerinin normal olduğunu belirterek, "Boru patlamış, normal. Doğal bir şey. 3 gün susuz kalacağız ama olsun. Her şeye katlanırız. Nelere katlanmadık ki" derken, Nermin Yakar ise, "Haberimiz olsaydı su doldururduk" dedi. 

Mahalle sakinlerinden Sibel Aslan da, "Suyumuz kesik. Şu an susuzuz. Hiçbir şey yapamadık. Ev olduğu gibi duruyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadık" derken, Ayşe Keskin, haber verilmediğini ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Hıdır Araz ise, "Halimizi görüyorsunuz. Millet perişan. İnsanlarda su deposu yok. Yazık bu millete. Durum gerçekten vahim" diye konuştu.

Belediye görevlilerinin yarın da su kesintisinin yaşandığı mahallelere tankerle su dağıtılacağı belirtildi. 

Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

 



Tahtalı Barajı, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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