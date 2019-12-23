İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

BİDONLARINI KAPAN KUYRUĞA GİRDİ

Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde tankerden su alan Dursun Özer, su kesintilerinin normal olduğunu belirterek, "Boru patlamış, normal. Doğal bir şey. 3 gün susuz kalacağız ama olsun. Her şeye katlanırız. Nelere katlanmadık kiö derken, Nermin Yakar ise, "Haberimiz olsaydı su doldururduk" dedi.

"DURUM VAHİM"

Mahalle sakinlerinden Sibel Aslan da, "Suyumuz kesik. Şu an susuzuz. Hiçbir şey yapamadık. Ev olduğu gibi duruyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadıkö derken, Ayşe Keskin, haber verilmediğini ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Hıdır Araz ise, "Halimizi görüyorsunuz. Millet perişan. İnsanlarda su deposu yok. Yazık bu millete. Durum gerçekten vahim" diye konuştu.

"BUCA'DA OTURAN ÇOCUKLARIM BURAYA SU ALMAYA GELİYOR"

Ballıkuyu Mahallesi sakinlerinden İbrahim Ceylan, "İzmirimiz, Ege'nin incisi. Böyle bir şeye layık olduğunu düşünmüyorum. Şu insanların halini görüyorsunuz. Benim çocuklarım da Buca'da oturuyor. Buraya geliyorlar su var diye. 45 senedir buradayım hiç bu kadar uzun su sıkıntısı olmamıştı" dedi.

Elinde pet şişe ve damacana ile tankerden su dolduran bir başka vatandaş da, "Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz burada. Tankerlerimiz gelecek, biz su alacağız. 2020 yılına giriyoruz, halimize bakın" açıklamasında bulundu.

Belediye görevlilerinin yarın da su kesintisinin yaşandığı mahallelere tankerle su dağıtılacağı belirtildi.

25 ARALIK TARİHİNE KADAR SULAR KESİK

Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple üç vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğünün teknik birimleri, çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verileceği, yetkililerin kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını duyurdu. Bu süreyi daha da öne çekebilmek içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde de bulundu.