İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir
'in Menderes
ilçesinde 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı göçle mücadele kapsamında İnönü Mahallesi sahili ve Baradan mevkisinde 2 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan çoğunluğu Afganistan
uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AAJandarma
, Menderes
, İzmir
, Güncel