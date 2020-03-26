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İzmir'de 65 yaş üzerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtımına başlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ve 5 yaşına kadar çocuğu olan İzmirlilere gıda paketi dağıtmaya başladı.

26.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:42
İzmir'de 65 yaş üzerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtımına başlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ve 5 yaşına kadar çocuğu olan İzmirlilere gıda paketi dağıtmaya başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen 65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan yurttaşlara gıda paketi dağıtımının belediye başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla başladığı belirtildi.
Gürçeşme bölgesinde gıda paketini teslim ettiği yurttaşlarla kapıda sohbet eden Başkan Soyer'in küçük çocuklara da kitap hediye ettiği bildirildi.
Dağıtım yapacak personele hitap eden başkan Soyer, bugün yapmaya çalıştıklarının Türkiye'ye ilham olacağını kaydetti. Soyer, bu zor günlerin geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Geriye bu dayanışma kalacak. Her şeyden daha kıymetli olan budur. İzmir, bu sıkıntılı günleri en iyi atlatan kentlerden biri olacak. Bu da sizlerin sayesinde olacak. Bu dayanışmayı büyütmemiz gerek. Sizin ulaştıracağınız paketlerle birçok insan çok mutlu olacak."
İlk etapta 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 3 bin 500 kişiye ulaştırılacak kuru gıda paketinde kooperatiflerden temin edilen çay, şeker, 3 çeşit peynir, bal, zeytin, zeytinyağı, pirinç, nohut, kuru fasulye, bulgur, hijyen malzemesi, gazete ve çocuklar için kitap bulunuyor. İhtiyaç sahibi 1-5 yaş arasında çocuğu olan 5 bin 500 aileye ise gıda paketinin yanı sıra Süt Kuzusu projesi kapsamında sekizer litre süt de dağıtılacak.
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Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

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