İzmir'de 66 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir
'in Dikili
açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, sahil güvenlik uçağı tarafından Dikili ilçesi Kabakum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etmesi üzerine harekete geçti.
Bölgeye gönderilen iki Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Orta Afrika
, 18 Kongo
, 8 Komor Adaları, 2 Eritre, 1 Somali
ve 1 Filistin
uyruklu göçmen yakalandı.
Dikili Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Yunanistan,Dikili,İzmir
04 Aralık 2018 Salı 22:20