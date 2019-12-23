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İzmir'de 67 FETÖ şüphelisi adliyede

İZMİR merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanma'ya yönelik düzenlenen operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen ve gözaltına alınan 67 kişi, adliyeye sevk edildi.

23.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:15 İzmir'de 67 FETÖ şüphelisi adliyede

İZMİR merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanma'ya yönelik düzenlenen operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen ve gözaltına alınan 67 kişi, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen TSK'daki 'kripto yapılanma'ya yönelik soruşturmada 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 67 şüpheliden 64'ünün İzmir'de, 3'ünün ise farklı illerde adli makamlara gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerin, büfeden ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenilmişti.



İzmir, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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