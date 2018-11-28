İzmir'de 71 Kişi Hakkına Fetö'den Gözaltı Akrarı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26

İzmir'de, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve aralarında örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock'u kullananların da bulunduğu belirtilen 71 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 40'ı yakalanarak emniyete götürüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önemi bir operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda; TSK'dan ihraç edilen askerler, eski askeri öğrenciler, çeşitli okullarda görev yapan ve daha önce meslekten atılan öğretmenler ile mahrem imamların aralarında yer aldığı 71 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği öğrenildi. Bir çoğunun ByLock'u kullandıkları tespit edilen 71 zanlıya yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şu ana kadar 40 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirlendi.(İHA)