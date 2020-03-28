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İzmir'de 71 yaşındaki adam vurularak öldürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilden açılan ateş sonucu vurulan 71 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

28.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:40
İzmir'de 71 yaşındaki adam vurularak öldürüldü
İzmir 'in Tire ilçesinde otomobilden açılan ateş sonucu vurulan 71 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, bugün 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kireli Mahalesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nail Soylu (71) isimli şahıs bir akaryakıt istasyonunda oturduğu esnada yanına bir otomobil yaklaştı. Aracın içerisinden bir şahıs Nail Soylu'ya 4 el ateş ederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralanan şahıs daha sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nail Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

Nail Soylu'ya tabancayla 4 el ateş ederek ölümüne sebep olduğu iddia edilen Serdar G.'nin (37) her yerde arandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan cinayete kurban giden Nail Soylu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, 3. Sayfa

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