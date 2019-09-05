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İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.

05.09.2019 09:22 İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Durdurulan lastik şişme botta 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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