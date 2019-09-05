Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.

05.09.2019 09:50
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Durdurulan lastik şişme botta 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:06   Bakan koca'nın talimatı "nefes bebek"e umut oldu
12:04   İstanbul'da televizyon hırsızlığı
12:04   "AK Parti kurucu ilkelerine uygun davranışlarını devam ettirecek"
12:04   Dinar'da okullarda uyum eğitimleri başladı
12:04   Minik öğrenciler anne ve babalarından ayrılamadı
12:04   Trafik polisi gençlerin yardımına koşup araçlarının lastiğini değiştirdi
12:04   Motosiklet sürücüsü, çaldığı bisikleti götürürken görüntülendi