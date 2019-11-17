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İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

17.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:10İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri Menderes Ahmetbeyli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisinde yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 55 Afganistan, 9 Suriye, 6 Orta Afrika, 1 Kongo ve 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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