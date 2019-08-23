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İzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.

23.08.2019 22:50 İzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları helikopterle yürüttükleri çalışmalarda, Madra Çayı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan bir göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 39'u Suriye, 3'ü Filistin ve 3'ü Yemen uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün, Çandarlı Körfezi açıklarında ise ahşap bir teknede yakalanan 12'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Sierra Leone, 3'ü Liberya, 2'si Gana ve 1'i Senegal uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Suriye, Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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