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İzmir'de 75 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bu sezon kent genelinde 75 bin ton civarında kiraz rekoltesi beklediklerini söyledi.

17.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:05
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bu sezon kent genelinde 75 bin ton civarında kiraz rekoltesi beklediklerini söyledi.
Türkiye 'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Kemalpaşa ilçesini ziyaret eden Özen, tarımda alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hakkında bilgi verdi.
Kemalpaşa'da ciddi anlamda bir kiraz alanı olduğuna işaret eden Özen, "İzmir'de geçen yıl 66 bin ton kiraz elde edilmişti. Bu sezon geçen yıla oranla yüzde 15'lik bir artışla 75 bin ton civarında kiraz rekoltesi bekliyoruz. Şu anda kent genelinde 82 bin dönüm kiraz üretim alanımız mevcut." dedi.
Kiraz hasadında çalışacak mevsimlik işçiler için gerekli tedbirlerin alındığına değinen Özen, çalışanların da bu uyarılara dikkat edeceğine inandığını vurguladı.
Ülkede üretimin devam etmesi gerektiğini ifade eden Özen, şöyle konuştu:
"Biz bu salgını en başta tabii ki 'evde kal' sloganına uyarak atlatmaya çalışıyoruz, bulaşma riskini minimize etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda beslenmemize de dikkat ederek bağışıklık sistemimizi güçlü kılmamız gerekiyor. Bunun olabilmesi için de bizim sağlıklı gıdalara ihtiyacımız var. Sağlıklı gıdalar için ise üretimi devam ettirmeye ihtiyacımız var."
Özen, bölgede üretilen kirazın yüzde 60-70'lik kısmının dış pazarda satışa sunulduğunu da belirterek, ihracat yapan firmalarla görüştüklerini herhangi bir sorun yaşamayacaklarını sözlerine ekledi. İzmir’de 75 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Kiraz, Güncel
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