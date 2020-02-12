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İzmir'de 75 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Urla ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 75 kaçak göçmen yakalandı.

12.02.2020 07:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 07:55İzmir'de 75 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in ve ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla adalarına gitmeye çalışan 75 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında 22 , 7 Orta Afrika, 5 Filistin ve. 2 Somali uyruklu olmak üzere 36 kaçak göçmen yakaladı. Ekipler, Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında ise 14 Kongo, 6 Suriye, 5 Senegal, 4 Somali, 3 Orta Afrika, 2 Filistin, 1 Venezuela, 1 Dominik, 1 Mali, 1 Nijerya, 1 Gine uyruklu olmak üzere toplamda 39 göçmen yakaladı. Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu toplam 75 kaçak göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Yunanistan, Suriye, Dikili, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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