İzmir'de 8 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayete İlişkin Dava

İzmir
'in Çiğli
ilçesinde 2010'da kaybolduktan sonra Foça
ilçesindeki ormanlık alanda geçen yıl kemikleri bulunan Mürüvvet Yaradılmış'ın öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Karşıyaka
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar emlakçı Ömür Gül ve eski eşi Şermin Kalafat ile öldürülen kadının tutuksuz yargılanan oğlu Okan Yaradılmış ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, sanıklardan Gül hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kalafat hakkında "tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek"ten 20 yıla kadar hapis cezası ve tutukluluklarının devamı yönünde mütalaa sundu.
Savcı, delil olmadığından Yaradılmış'ın beraatini istedi.
Sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu ve tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına ve savunma için süre tanınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Çiğli ilçesinde yaşayan Mürüvvet Yaradılmış'ın (55), 23 Haziran 2010'da emlakçı Ömür Gül'le görüşmesinin ardından kaybolduğu iddia edilmişti.
Yaradılmış'ın kemiklerine 8 yıl sonra Foça ilçesindeki ormanlık alanda ulaşılmış, Gül ve eski eşi Şermin Kalafat ile kadının oğlu Okan Yaradılmış gözaltına alınmıştı.
Tutuklu sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmış, Okan Yaradılmış önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.
Güncel
Kaynak: AA