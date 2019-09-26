Haberler » 3. Sayfa » Haber

İzmir'de 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 80 düzensiz göçmen yakalandı.

26.09.2019 20:18İzmir'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 06.00'da, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum Plajı'nda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 39 Afganistan, 32 Suriye ve 9 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 80 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Altınkum Plajı, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:16 Maltepe'de çatı yangını korkuttu
00:10 Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı
00:08 Adıyaman'da korkutan balık ölümleri
00:06 Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
23:55 Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen şahıs İzmir'de bulundu
23:42 Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
23:36 Fındık hırsızları kamerada...Biri etrafı kolaçan etti, diğeri evin duvarına işedi