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İzmir'de 82 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 82 kaçak göçmen yakalandı.

22.10.2019 20:25İzmir'de 82 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 82 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 02.00 ve 04.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Dikili'nin Bademli açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 78 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 82 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 82 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)

Bademli, Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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