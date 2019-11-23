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İzmir'de 83 bin 455 kaçak ürün ele geçirildi

İZMİR'de, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, depoda yapılan aramada, çeşitli türlerde 83 bin 455 kaçak ürün ele geçirildi.

23.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:20İzmir'de 83 bin 455 kaçak ürün ele geçirildi

İZMİR'de, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, depoda yapılan aramada, çeşitli türlerde 83 bin 455 kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde ilçesi Alsancak semtindeki depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, aralarında cinsel içerikli, vücut geliştirici ve diyabet hastalarının kullandığı tatlandırıcı haplar, elektronik sigara ile bunlara ait likit ve aparatların da aralarında olduğu, çeşitli türlerde 83 bin 455 kaçak ürün ele geçirildi. Söz konusu kaçak mallara el konulurken, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Konak, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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