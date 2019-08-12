İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 38'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Dikili ilçesi Bademli önü ve Hayıtlı Koyu'nda lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgelere, Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botlarda Afganistan uyruklu 38'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA