İzmir
'de 83 göçmen yakalandı
İZMİR - İzmir'de yasadışı yollarla Yunanistan
'a kaçmaya çalışan, aralarında çocuklarında bulunduğu 83 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri aynı gün içerisinde Çeşme
ve Seferihisar
ilçesinde aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu toplamda 83 düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan çalışmalarda Seferihisar ilçesinde lastik bota binen 22 Somali
, 6 Yemen
, 4 Orta Afrika
, 4 Uganda ve 4 Senegal
uyruklu göçmen, Çeşme ilçesinde ise 11 Mali, 9 Orta Afrika, 6 Kongo
, 4 Filistin
, 4 Kamerun
, 4 Senegal, 4 Togo
ve 1 Gabon
uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında çocuklarında bulunduğu toplamda 83 göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Seferihisar,Çeşme,Yunanistan,İzmir
22 Kasım 2018 Perşembe 09:27