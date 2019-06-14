İzmir'de 850 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

İzmir
'de 850 bin öğrenci, eğitim öğretim sezonu sonunda karnelerine kavuştu.
2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanması nedeniyle Konak
Hamdi Dalan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde karne töreni düzenlendi.
Vali Erol Ayyıldız
, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi
, özel eğitim gören öğrenciler ile velilerinin de katıldığı törende okula ismi verilen hayırsever iş insanı Hamdi Dalan'ın kızı Aysu Dalan da yer aldı.
Törende protokol üyeleri, sınıfları ve okuldaki atölyeleri gezerek öğrencilere karnelerini verdi.
İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İzmir'de 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında 60 bin öğretmen ve 850 bin öğrenci, kazasız belasız bir şekilde sezonu tamamladı." dedi.
Öğrencilerin başarılarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yahşi, "Velilerimizin de bu karneleri kendi karneleri gibi değerlendirmelerini istiyorum. Bakanımızın açıkladığı gibi, yaz tatilinde yapılması gereken etkinlikleri de internet sitemizden paylaşmış bulunmaktayız." diye konuştu.
Karne törenini düzenledikleri okulun hikayesinden de bahseden Yahşi, şöyle konuştu:
"İçinde bulunduğumuz özel eğitim okulunun çok güzel bir hikayesi var. Yaklaşık 10 dönümlük bir arazide boş, iptidai şartlarda bulunan bir binanın hayırseverimiz Aysu Dalan tarafından eğitim öğretime kazandırılarak eğitime hazır hale getirilmesi ile birlikte özel eğitim öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Kendi imkanları ve bütçeleriyle her şeyi yaparak devlete devrettikleri için Aysu Hanım'a teşekkür ediyoruz."
Aysu Dalan da babası Hamdi Dalan adına yaptırılan okulun 1970'li yıllardan sonra işlevini kaybederek atıl duruma düştüğünü ifade ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin fikirleri doğrultusunda yeniden dizayn ettikleri okulu Milli Eğitim Bakanlığına bağışladıklarını aktardı.
Dalan, "Biz yıkık dökük bu binayı yeniledik, sıfırdan bu hale getirdik ve Milli Eğitim'e bağışladık. Milli Eğitim, taşımalı eğitimiyle, yemekleriyle, her şeyiyle çok güzel bir şekilde eğitime devam ediyor. Öğretmenler son derece fedakar. Bu okulda çok güzel şeyler yapılıyor. Özel çocuklarımıza ve gençlerimize faydalı olmak, bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.
"Yeni okul rüya gibi"
Öğrenci velilerinden Müzeyyen Önal da 23 yaşındaki engelli oğlu Alper'i 6 yıl süreyle okula gönderemediğini anlatarak İstanbul
'dan taşındığı İzmir'de çocuğunu Hamdi Dalan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine yazdırmasıyla hayatlarının değiştiğini ifade etti.
Önal, şunları söyledi:
"Milli eğitimden bizi bu okula kayıt için çağırdılar. Geldiğimde çok şaşırdım. Hiç böyle bir okul beklemiyordum. Çocuğuma eğitim versin de yıkık dökük olsa da olur diye düşünüyordum ama bu okul benim için rüya gibi oldu. Donanımı, öğretmenler, idareciler, herkes o kadar seçilmiş ki sanki rüyadayım. Birileri beni uyandırıp 'kalk' diyecek gibi içimde korku var. Duygularım kelimelerle anlatılamayacak kadar fevkalade. Otizmli olan oğlum okula başladığından bu yana olumlu yönde gelişmeler kaydetti. Daha fazla sosyalleşti. Çocuğumuzun daha mutlu olduğunu görüyorum. Bu bize de yansıyor."