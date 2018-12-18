İzmir'de 87 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kaynak: AA

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 2 operasyonda lastik botla denize açılan 87 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarından lastik botla denize açılan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.İki botta yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Afganistan, 4 İran, 16 Orta Afrika Cumhuriyeti, 9 Sudan, 6 Somali, 5 Togo, 4 Filistin, 4 Senegal, 2 Eritre ve bir Suriye uyruklu jandarma ekiplerine teslim edildi.Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Yasa dışı geçişi organize edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.