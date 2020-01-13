İzmir'de 9 suçtan aranan zanlı Sarıgöl'de yakalandı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde işlediği 9 suçtan hakkında yakalama emri bulunan zanlı Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında 9 ayrı yakalama kararı bulunan N.K.'nin Sarıgöl ilçesinde saklandığı bilgisini alan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonu fark edip kaçmaya çalışan zanlı, binanın çatısında polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.