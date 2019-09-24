İzmir'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 90 yabancı uyruklu yakalandı, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme ve Foça ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda 83'ü Suriye, 6'sı Somali, biri de Filistin uyruklu olmak üzere 90 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, organizatör olduğu değerlendirilen S.O.Ç, R.Ş, M.G, Ö.Ö, H.A. ve M.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.