İzmir'de 95 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir
'in Dikili
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışanlara yönelik iki operasyonda 95 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Madra Çayı açıklarındaki devriye faaliyeti sırasında bir lastik botu fark etti.
Lastik botu durduran ekipler Yunan adalarına geçmeye çalışan 18'i çocuk, 14'ü kadın 50 Afganistan
uyrukluyu kıyıya getirdi.
Ekiplerin aldığı diğer bir ihbar doğrultusunda aynı bölgede düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 22'si çocuk 13'ü kadın toplam 45 Afganistan uyruklu yakalandı.
Afganların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Dikili,Yunanistan,İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 00:07