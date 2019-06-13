İzmir'de "adalet" sempozyumu

Dokuz Eylül Üniversitesi
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin
Yılı etkinlikleri kapsamında kapsamında düzenlenen "Uluslararası Değerler ve Semboller: Adalet Kavramı Sempozyumu" başladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Ethem Ruhi Fığlalı Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan DEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Tuğbay İnan, adalet kavramının çok geniş bir kavram olduğuna dikkati çekerek spor bilimleri fakültesi olarak da adalet kavramına spor açısından katkı sunmaya çalışacaklarını belirtti.
Sempozyumun 2. gününde fair play ve spor kavramını adalet üzerinden ele alacaklarını dile getiren İnan, "Spor kavramı toplumları birleştiren önemli sosyal etkinliklerden birisi. Farklı bir politika ve kültürel boyutuyla ön plana çıkan bir yapısı var. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayan ender kavramlardan bir tanesi." dedi.
DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Bilen
bu yıl sempozyum için "adalet" kavramı seçildiğini belirterek, "Adalete ihtiyacımız olan bir dönemde yaşıyoruz. Gerek bilimsel, gerek siyasi açıdan dünyamız çok hızlı bir değişim içinde. Adaletin nasıl bir kavram olduğunu biz sosyal bilimciler bu karşılaşılan sorunlarda nasıl bir çözüm bulmak bakımından hangi değerlerin ele alınması gerektiği bizi yakından ilgilendiriyor." dedi.
DEÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru da adaletin evrensel yaşam hakkının sembolü olduğunu belirterek bu sembolün günümüzde devletlerin ve uluslarası camianın sahip çıkmaya çalıştığı ve üslup farklılıklarına rağmen insana dokunmayı hedefleyen bir amaç olduğunu dile getirdi.
Doğru şunları kaydetti:
"İşte bu sempozyum ile konuya ilişkin değerlendirmeleri yaparak gelinen noktayı, yaşanan çıkmazları ve varılmak istenen noktaları tartışmayı hedeflemekteyiz. Adaletin ve adalet duygusunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun iktisadi ya da ekonomik gelişmişlik düzeyi ile bir bağı da bulunmadığının da farkındayız. Temel nokta, yaşadığımız dünyada bunu ne kadar hissettiğimizdir. Tarafların olduğu, farklılıkların bulunduğu bir gerçeklikte adaletin bu yönü, bazı durumlarda kişinin umudu ya da küskünlüğü de olabilmektedir. Dolayısıyla hepimizin beklentisi, hakkımız olan yaşam özgürlüğünü ve buna bağlı göstergelere sahip çıkmaktır."
İki gün sürecek sempozyum kapsamında 7 oturum düzenlenecek.
Kaynak: AAsempozyum
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