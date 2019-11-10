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İzmir'de ağlatan anma

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında İzmir'de de anma törenleri düzenledi.

10.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:59İzmir'de ağlatan anma

Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'de de anma törenleri düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerde, duygusal anlar yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla anıldı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'i geçe sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Araçlarında seyir halinde bulunan vatandaşlar, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu. Meydandaki kimi vatandaşların duygulanıp ağlamaları dikkat çekti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Resmi törenler, sabah saat 08.40'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri, il başkanları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, oluşturulan arama noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra meydana girdi. Tören sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile AK Parti eski İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın samimi sohbeti dikkat çekti. Törende çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. O anda tüm kentte adeta hayat durdu. Havada helikopter, körfezde deniz polisi, karada ise herkes o anlarda Atatürk'ü unutmadıklarını göstermek için saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bazı vatandaşlar, sirenlerin çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladı. Trafikte bulunan araç sürücüleri, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.



Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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