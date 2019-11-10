İzmir'de ağlatan anma (3)

ATATÜRK PORTRELERİNDEN 350 METRELİK BAYRAK TAŞINDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen yürüyüşle anıldı. Bu yıl 12'nci kez yapılan 'Ata'ya saygı yürüyüşü', her sene olduğu gibi Alsancak Mahallesi'nde bulunan İzmir Limanı önünden başlatıldı. İzmirliler, Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşte Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li bazı belediye başkanları ile CHP'li bazı milletvekilleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Binlerce kişinin katıldığı programda konuşan Başkan Soyer, "Yaşadığımız topraklar, dönemin emperyalist güçler tarafından kuşatılmış ve paylaşılmak istenmişti. Bu işgale karşı milletçe direnişimizi Mustafa Kemal Atatürk, bir halk hareketi olarak örgütledi. Bu harekat, emperyalizme karşı dünyanın en büyük direnişlerinden birini kurtuluş destanını yazdı ve nihayetinde siyasi, ekonomik ve kültürel yönden tam bağımsız bir Türkiye doğdu" dedi.

Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını kaydeden Soyer, "Onun devrimleri ile yepyeni bir ülke doğdu. Sevgili İzmirliler, ben Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ata'mızı, yalnızca yaptıkları ve söyledikleri ile değil onun düşünce ve muhakeme dünyası ile de anlamaya çalışıyorum. Aramızda olsaydı, bugünün büyük meselelerine yaklaşımını ve nasıl çözeceğini tasavvur etmeye gayret ediyorum. Dünyayı, yaşadıklarımızı onun zihni ile izliyor, attığım her adım için onu rehber kabul ediyorum; onun 'Manevi mirasım ilim ve akıldır' sözleri ile ifade ettiği gibi" dedi.

Program, konuşmanın ardından verilen konserle son buldu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,