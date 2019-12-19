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İzmir'de ahşap sandalye fabrikasında yangın

İzmir'in Menderes ilçesinde ahşap sandalye üretim fabrikasında yangın çıktı.

19.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:30İzmir'de ahşap sandalye fabrikasında yangın
'in ilçesinde ahşap sandalye üretim fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'ndeki bir ahşap sandalye üretim fabrikasında çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki işçiler de tahliye edildi. Bölgeye Menderes, Kısıkköy, Torbalı, İzmir merkezden gelen ekipler, alev alev yanan fabrikaya müdahale etti. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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