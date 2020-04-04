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İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp iddiası

İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp iddiasıİZMİR'in Bayraklı ilçesindeki aile sağlığı merkezine (ASM) gelen D.Y. adlı kadın, iddiaya göre, görevli hemşireye hakaret edip tehditler savurdu.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:57

İzmir 'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp iddiası

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki aile sağlığı merkezine (ASM) gelen D.Y. adlı kadın, iddiaya göre, görevli hemşireye hakaret edip tehditler savurdu. Aile sağlık merkezinin camlarını kıran D.Y., hemşireyi darp etti. Gözaltına alınan D.Y.'nin sonrasında serbest bırakılmasına ASM çalışanları tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı 5 Nolu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM) meydana geldi. D.Y. isimli kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için mahkemelik olduğu Dr. Özgür Akkoç'un görev yaptığı merkeze gitti. D.Y., davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yöneldi. İddiaya göre sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., hemşireyi darp etti. Boynunda darp izi meydana gelen hemşire darp rapou alarak şikayetçi oldu. Aile sağlık merkezinin camlarını kıran D.Y., ardından olay yerinden ayrıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

Sekiz yıldır aynı yerde görevli olduğunu söyleyen Aslı Kavuklu, "Daha önce hekimimize hakaret eden ve onunla davası olan bir hastaydı. Biz de şahit olduğumuz için sürekli bizi saldırıyor. Ben şahit olduğum için bana saldırdı. Dün de muayene olmaya gelmemiş direk buraya bize saldırmak için gelmiş. Arkamdan gelip bana saldırdı. Darp raporu aldım. Çok üzücü bir durum. Biz tüm gün çalışamadık. Çok hastamız mağdur oldu. Takıntılı olan bu şahıs, bizim hizmet vermemizi engelledi. Şikayetçi oldum. Polislere ifade verdik. Boğazımı sıktı. Saçlarımı çekti ve bana tekme attı" dedi. D.Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Dr. Özgür Akkoç, birçok kez saldırı atlattıklarını belirterek, "En sonunda dünkü olayı gerçekleştirdi. Bu şahıs karakola girdikten yarım saat sonra dışarı çıkabildi. Bize tekme atan ve saldıran biri serbest bırakıldı. Sağlıkta şiddetle ilgili cezaların arttırılmasını istiyoruz. Biri hemşirenin boğazına sarılacak kadar dibimize girebiliyor. Biz izolasyondan bahsederken, bu kişi sağlıkçılara saldırıyor. Acil önlem istiyoruz" dedi.

KAPIYA GÜVENLİK GÖREVLİSİ TALEP ETTİ

Aynı ASM'de görevli ebe hemşire Ajda Kayrakçı ise, kapıda acilen bir güvenliğin görevlendirilmesini isteyerek, "Doktor için bir güvenlik talep ettiğimizde, 'aile sağlığı çalışanları ilgilensin' deniyor. Bankalarda, okullarda, hastanelerde hatta apartmanlarda bile güvenlik var. Ben 27 yıllık ebeyim. Günde 30 doğum yaptırdığım günler oldu. Benim omzum kırık. Temmuz ayında ameliyet oldum. İçerde doktor öldürülürse benim elimden bir şey gelmez. Pazartesiden itibaren buraya güvenlik görevlisi istiyoruz. Gerekirse 2 kişi olsun. Ben doktorun öldürülüşünü izlemek istemiyorum. Aynı kadın 3 kez saldırdı buraya. Benim doktorumun olayla ilgisi yok. Ben kimseyi koruyamam" dedi.

Öte yandan D.Y.'nin ASM'nin dış camlarına vururkenki anları, bir vatandaş tarafınran cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir’de aile sağlık merkezinde hemşireye darp iddiası

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayraklı, İzmir, Güncel

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İzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp iddiası
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